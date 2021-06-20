РИАМО - 20 июн. Коммунальщики ведут работы по укладке нового асфальта на Тверской улице в Москве с опережением графика, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В центре города завершают работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы.

После остывания асфальта рабочие приступят к нанесению временной дорожной разметки.

Ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц начали вечером 18 июня. Движение транспорта перекрыто до 05:00 21 июня.