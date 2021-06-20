РИАМО - 20 июн. Сбой в работе мобильного оператора «Мегафон» произошел днем в воскресенье, об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать около 12:53. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие доступа к мобильному интернету (65%) и сотовой связи (31%). Еще 3% заявили о проблемах с проводной связью.

В настоящий момент больше всего пользователи жалуются на проблемы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы и Благовещенска.