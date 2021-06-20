РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольске во время международного субботника привели в порядок захоронение подольского курсанта Якова Чаленко, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщил член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов 19 июня по приглашению волонтеров Победы из Подольска совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым, помощниками депутатов горсовета Максима Круглова, Алексея Батина и членом общественной палаты Викторией Колотовкиной принял участие в международном субботнике на Мемориальных захоронениях городского кладбища Красная горка.

Там привели в порядок захоронение на одной из могил подольского курсанта Якова Чаленко (1911-1943 гг.).

Общественник поблагодарил ГМ «Леруа Мерлен» в Климовске за предоставленный инвентарь и помощь в проведение субботника.