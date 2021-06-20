РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск Подольска закрыли для посещения универсально-спортивный центр «Юность», сообщила администрация центра.

МБУ «УСЦ «Юность» закроют для посещения с 21 июня по 2 июля в связи с профилактическим ремонтом котельной ЗАО «Климовского специализированного патронного завода».

Также на время профилактического ремонта в котельной до 2 июля горячую воду отключат в многоквартирных домах с централизованным ГВС части Весенняя микрорайона Климовск.