РИАМО - 20 июн. Телевизионный журналист, гендиректор канала ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщает Nation News.

Причина его смерти пока не установлена. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Лысенко — советский и российский деятель телевидения, режиссер, продюсер. Был одним из создателей современного российского телевидения. Являлся генеральным директором АНО «Общественное телевидение России».

В 2018 году Лысенко присвоили звание Заслуженного журналиста РФ.

По данным СМИ, у тележурналиста был диагностирован коронавирус.