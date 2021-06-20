РИАМО - 20 июн. Московский клуб Glastonberry могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Рейд в клубе на 1-й Дубровской улице провели сотрудники ОАТИ и полиция. В ходе проверки выявлено массовое несоблюдение социального дистанцирования.

«Зрители были рассажены на стульях, которые вплотную примыкали друг к другу, по три-четыре человека в ряду. А многие зрители, на которых были надеты маски, увидев нас, даже демонстративно их снимали», — сказал Поповский.

Администрация клуба не предприняла все необходимые меры по соблюдению социального дистанцирования и обеспечению зрителей средствами индивидуальной защиты.

Развлекательному заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей, а если будет установлено нанесение вреда здоровью человека, то до 1 млн рублей. Также клуб могут закрыть на срок до 90 суток.

В Москве наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, в городе за сутки зафиксировали 8305 новых случаев Сovid-19. Всего за пандемию в столице выявили 1 286 570 случаев коронавируса.

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