РИАМО - 20 июн. В Московской области в воскресенье открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Благодаря переводу услуги в онлайн-режим будущие студенты могут подать заявление на обучение дистанционно, на региональном портале госуслуг. В прошлом году электронная запись в колледжи прошла впервые – за 2 месяца абитуриенты в Подмосковье подали в «цифре» 122 тыс. заявлений», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям».

В меню необходимо выбрать услугу «Прием документов на программы среднего профессионального образования». Далее следует заполнить электронную форму заявления – указать личные данные, выбрать образовательное учреждение, специальность, форму обучения и тип финансирования.

Кроме того, следует указать информацию о ранее полученном образовании и о наличии льгот у абитуриента, а еще загрузить подтверждающие документы.

Заявление на услугу могут подать претенденты на обучение старше 14 лет. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете на портале в разделе «Заявления».

Документы в колледжи и вузы по программам СПО принимают с 20 июня. Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, то форму на портале нужно заполнить до 15 августа. Если вступительные экзамены нужны, запрос следует отправить до 10 августа.

В Подмосковье в электронном виде жители и бизнес могут получить 206 госуслуг. В прошлом году на региональном портале оказали 4,3 млн услуг.

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