РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольске поисковики нашли пропавшего без вести краноармейца и передали его личные вещи внуку, духовник поискового отряда «Дружина-Подольск» совершил богослужение по убиенному воину, сообщили в Никольском храме.

По благословению архиепископа Аксия 19 июня в Никольском храме Подольска состоялась передача личных вещей воина Дмитрия Ильинского, погибшего в 1942 году в Новгородской области и обретенного осенью 2020 года поисковиками из отряда Подольского благочиния «Дружина-Подольск».

Заупокойную литию по убиенным на поле брани воинам совершил настоятель храма, духовник поискового отряда священник Алексий Суриков. В ей приняли участие члены поискового отряда и внук обретенного красноармейца Виктор Ильинский.

По завершении литии командир отряда Владимир Гришин и священник Алексий передали памятный планшет с личными вещами воина его внуку.

Поисковики рассказали о том, при каких обстоятельствах нашли пропавшего без вести 79 лет назад воина. В свою очередь Ильинский поблагодарил поисковиков за их труд.