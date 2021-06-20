РИАМО - 20 июн. Столичные коммунальные службы каждые 3 часа поливают городские дороги из-за сильной жары, чтобы не допустить разрушения асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В воскресенье температура воздуха вновь поднимется выше 31 градуса. Регулярный полив проезжей части через каждые 3 часа снижает уровень деформации покрытия от длительного воздействия солнечных лучей.

Также коммунальщики проведут аэрацию. Это необходимо, чтобы остудить воздух, нагревающийся от асфальта.

Водителей попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильной жаре. Не рекомендуется находиться на солнце длительное время, также стоит носить головной убор и пить больше жидкости.