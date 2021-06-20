РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске разыскивают Сергея Беляева, который пропал 2 дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчине 44 года. С 18 июня о его местонахождение ничего не известно. Также неизвестно, какая на нем была одежда.

Особые приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, серые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или «112».