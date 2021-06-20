РИАМО - 20 июн. Африканская жара ожидается в столице всю неделю, температура будет плюс 32-37 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ, всю неделю в городе температура будет выше 29 градусов, а ночами прогнозируется в районе 17-24 градусов.

Выше всего столбики термометров смогут подняться 23 июня. Это может быть самый жаркий день на неделе.

Ветер в основном будет дуть слабый, иногда может усиливаться до 7 м/с.

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