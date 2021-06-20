РИАМО - 20 июн. Возгорание произошло в квартире в Красногорске, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 1, поступило в 03:01 воскресенья.

В 04:07 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В тушении огня принимали участие 18 человек и 5 единиц техники

За минувшие сутки в Московской области произошел 71 пожар, возгорания тушили 623 человека и 178 единиц техники.