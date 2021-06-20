РИАМО - 20 июн. Эвакуация посетителей произошла в воскресенье днем в столичном торговом центре «Мега Теплый Стан», передает корреспондент РИАМО.

Около 12:30 на территории торгового центра прозвучало звуковое сообщение о том, что здание необходимо покинуть.

Посетители начали выходить из торгового центра. Сотрудники ТЦ для избежания скопления людей раскрыли настежь все двери комплекса.

Причина, по которой произошла эвакуация, пока не известна.

ТЦ «Мега Теплый Стан» расположен на 21-м км Калужского шоссе.