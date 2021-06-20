РИАМО - 20 июн. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников, а также ветеранов здравоохранения Москвы с профессиональным праздником — Днем медицинского работника и отметил их высочайший профессионализм и мужество.

День медицинского работника отмечают в РФ в третье воскресенье июня.

«Больше года вы находитесь на передовой борьбы с пандемией, проявляя высочайший профессионализм и исключительное мужество. Тысячи спасенных жизней москвичей — главный результат вашего неустанного труда, важнее которого ничего нет», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на официальном сайте мэра.

Градоначальник выразил большую благодарность всем специалистам — врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, ординаторам и водителям скорой помощи.

По словам мэра, качественная медпомощь для всех жителей, а также комфортные условия труда и достойная зарплата для медиков являются приоритетом для властей столицы.