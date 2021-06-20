РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольске прошел рыболовный фестиваль «Петрица 2021» по ловле донкой и поплавочной удочкой, больше всех рыбы поймал Александр Митрошин, сообщили в Климовском рыболовном клубе.

19 июня участники клуба на берегу реки Петрицы устроили совместную рыбалку - фестиваль «Петрица 2021». В турнире приняли участие 8 человек. Участники расположились на берегу на расстоянии 15 м друг от друга.

В результате упорной борьбы первое место завоевал многократный участник турниров Александр Митрошин, который поймал разной рыбы на 235 г, второе место - у Анны Мельниковой за линя весом 105 г. Третье место на последних минутах завоевал Валерий Демченков, поймав плотву на 75 г.

Всю рыбу после взвешивания выпустили в реку.

Во время турнира участников поддерживали болельщики.