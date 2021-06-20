РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с главным сердечно-сосудистым хирургом России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия поздравил коллектив Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы с Днем медицинского работника. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства региона.
В воскресенье в России отмечают День медицинского работника. Представители этой профессии уже более года в авральном режиме борются с пандемией, спасают жизни и здоровье людей.
В прошлом году в Перхушковской подразделении Одинцовской областной больницы от самых разных недугов вылечили почти 7,7 тыс. человек.
Больница в Перхушкове — одна из старейших в Подмосковье, в этом году ей 130 лет. В начале 2000-х годов медицинский комплекс полностью обновили: оборудовали стационар на 155 коек, открыли онкологическое, офтальмологическое, терапевтическое, хирургическое отделения, а также сосудистой и челюстно-лицевой хирургии и реанимацию.
Масштабная работа по модернизации проходила под контролем заслуженного врача РФ Владимира Жакова. Он сам подбирал коллектив специалистов, которые теперь оказывают профессиональную медпомощь жителям не только Одинцова, но и соседних округов, а также Москвы. А в 2004 году Жаков возглавил больницу в Перхушкове, по его инициативе в сохранившейся постройке 1913 года открыли музей истории медучреждения.
Бокерия, поздравляя коллег, рассказал, что в студенческие годы проходил врачебную практику именно в этой больнице.
«Место для меня знаковое, я многому здесь научился. В больнице работал хирург, который проводил очень сложные по тем временам операции. Результаты были потрясающие. Я очень рад снова здесь побывать», — отметил главный сердечно-сосудистый хирург России.
На базе отделения сосудистой хирургии сейчас работает высококвалифицированная команда специалистов — Vascular Team. Операции выполняют врачи, обладающие квалификацией хирургов и рентгенологов одновременно, используют сложную медаппаратуру. Инновационные методы здесь применяют также и для лечения онкозаболеваний.
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