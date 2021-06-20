РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с главным сердечно-сосудистым хирургом России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия поздравил коллектив Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы с Днем медицинского работника. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства региона.

В воскресенье в России отмечают День медицинского работника. Представители этой профессии уже более года в авральном режиме борются с пандемией, спасают жизни и здоровье людей.

В прошлом году в Перхушковской подразделении Одинцовской областной больницы от самых разных недугов вылечили почти 7,7 тыс. человек.

«Вы последнее время постоянно находитесь на передних рубежах. Вам приходится спасать жизни людей, бороться за их здоровье. Пациенты выздоравливают тогда, когда им оказывают качественную медицинскую помощь. Спасибо большое за труд», — поблагодарил врачей Воробьев.

Больница в Перхушкове — одна из старейших в Подмосковье, в этом году ей 130 лет. В начале 2000-х годов медицинский комплекс полностью обновили: оборудовали стационар на 155 коек, открыли онкологическое, офтальмологическое, терапевтическое, хирургическое отделения, а также сосудистой и челюстно-лицевой хирургии и реанимацию.

Масштабная работа по модернизации проходила под контролем заслуженного врача РФ Владимира Жакова. Он сам подбирал коллектив специалистов, которые теперь оказывают профессиональную медпомощь жителям не только Одинцова, но и соседних округов, а также Москвы. А в 2004 году Жаков возглавил больницу в Перхушкове, по его инициативе в сохранившейся постройке 1913 года открыли музей истории медучреждения.

Бокерия, поздравляя коллег, рассказал, что в студенческие годы проходил врачебную практику именно в этой больнице.

«Место для меня знаковое, я многому здесь научился. В больнице работал хирург, который проводил очень сложные по тем временам операции. Результаты были потрясающие. Я очень рад снова здесь побывать», — отметил главный сердечно-сосудистый хирург России.

На базе отделения сосудистой хирургии сейчас работает высококвалифицированная команда специалистов — Vascular Team. Операции выполняют врачи, обладающие квалификацией хирургов и рентгенологов одновременно, используют сложную медаппаратуру. Инновационные методы здесь применяют также и для лечения онкозаболеваний.