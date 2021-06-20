РИАМО - 20 июн. Во время жаркой погоды не стоит оставлять домашних питомцев в плохо проветриваемом помещении и нельзя закрывать в припаркованном автомобиле, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дома обязательно нужно проветривать комнату, в которой питомец проводит больше всего времени.

В случае путешествия на автомобиле ветеринары рекомендуют установить в салоне оптимально комфортную температуру. В прохладе домашнее животное будет чувствовать себя лучше, но переохлаждать его тоже не следует.

Дома также необходимо обеспечить питомцев свежей едой и водой. Корм, приготовленный дома, или открытые консервы летом портятся быстрее. Питомца в жару лучше всего выгуливать рано утром или вечером.

Главный показатель теплового удара у животного – это вялость, тяжелое и учащенное дыхание с высунутым языком, дрожь. В данном случае питомцу стоит дать воды и перенести его в прохладное место.​