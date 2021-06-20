РИАМО - 20 июн. Зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова поздравила медицинских работников области с профессиональным праздником.

«Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем медицинского работника! Благодарю за то, что связали свою жизнь с этой профессией. Врач — это не просто работа, а призвание. Примите самые теплые и искренние пожелания. С праздником!» — сказала Стригункова.

День медицинского работника отмечают в России ежегодно в третье воскресенье июня. Этот праздник касается врачей, медсестер и фельдшеров, санитаров и других работников медицинской сферы.

Сегодня медработники находятся фактически на передовой: в тяжелейших условиях идет борьба против пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил труд врачей и других специалистов, которые заняты в лечении пациентов с Covid-19.