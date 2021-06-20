РИАМО - 20 июн. На территории Москвы с 20 по 24 июня ожидается аномально-жаркая погода, в эти дни прогнозируется среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

При жаре жителям столицы рекомендовали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор.

Также в жару горожанам советуют пить больше воды. Отдыхающим у водоемов рекомендуют не оставлять детей без присмотра в местах купания.

При возникновении ЧП жителям и гостям столицы следует позвонить по телефону 101.

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС>>