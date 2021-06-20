РИАМО - 20 июн. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел вакцинацию от Covid-19, руководство может отстранить на время пандемии от работы без сохранения зарплаты, сообщает Газета.ru.

Он пояснил, что законным основанием для таких действий в каждом из регионов страны является наличие постановления санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, если оно было выпущено.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — отметил министр.

Котяков подчеркнул, что за отказ от вакцинации увольнение работника сейчас не предусмотрено законодательством.

Ранее власти Москвы, Подмосковья, а также ряда российских регионов объявили об обязательной вакцинации от Covid-19 работников в сферах услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

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