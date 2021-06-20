РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июн. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил медиков с Днем медицинского работника и поблагодарил за чуткость и профессионализм.

«С днем медицинского работника! Традиционно каждое третье воскресенье июня мы чествуем всех, чье призвание - дарить людям жизнь и здоровье», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что непростые испытания людям под силу преодолеть только вместе, и медработники в этой борьбе по-прежнему на переднем крае.

«Спасибо вам за чуткость и профессионализм, за бессонные ночи, за добрые сердца и золотые руки», - добавил Спасский.

Глава округа призвал горожан беречь труд врачей и медсестер, а для этого каждому нужно ответственно относиться к своему здоровью.

«Берегите себя и будьте здоровы. С праздником!» - заключил Спасский.