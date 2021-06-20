РИАМО - 20 июн. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, у партии ключевая роль в реализации послания президента. Об этом сообщается на сайте Московского областного регионального отделения партии.

Он отметил, что стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в послании президента Федеральному собранию.

«В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», – сказал Путин на XX Съезде партии.

По его словам, партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво.

«Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», – добавил глава государства.

Социальная направленность

Он напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от ЕР на федеральном и региональном уровне.

«Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», – сказал Путин.

По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

«Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике», – отметил президент.

Подмосковье

Секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов уточнил, что прошлый год стал непростым испытанием, все ветви и уровни власти полностью перестроили свою работу для борьбы с угрозой. Однако приоритеты, определенные президентом в послании – забота о семье и детях, развитие экономики, поддержка регионов – были учтены, несмотря на все сложности.

«Мы достойно выдержали год пандемии. Необходимая помощь была оказана, в том числе и при непосредственной поддержке «Единой России», социально незащищенным категориям граждан, сферы здравоохранения и образования вышли на качественно новый уровень, увеличился поток внутреннего туризма, отмечены положительные тенденции в импортозамещении, и многое другое», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что прошедшие месяцы этого года наглядно говорят о том, что партия и дальше сможет успешно работать в рамках заданных задач – есть все механизмы и необходимые ресурсы.