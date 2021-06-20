РИАМО - 20 июн. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в основные направления программы партии вошли тезисы программы президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Московского областного регионального отделения ЕР.

«В отношении предвыборной кампании – на протяжении полугода рабочие группы трудились с экспертами, представителями федеральных органов исполнительной власти над предложениями, которые вошли в основу Предвыборной программы. Очевидно, что это только основа, не программа», – сказал Медведев на расширенном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России».

Он уточнил, что в центре партийной программы – послание президента, который задал тренды, определившие основные направления работы.

«Но работы еще очень много», – подчеркнул председатель ЕР.

Медведев добавил, что программа будет народной, основанной на предложениях, которые озвучили избиратели.

«Нам не нужны популистские идеи, потому что мы зрелая, правящая партия», – отметил он.

По его словам, кандидатам в депутаты Госдумы VIII созыва до 15 августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания программы, которые утвердят на втором этапе съезда в августе.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что партия в Подмосковье взяла курс на перемены.

«Нам предстоит активная работа на территориях, сейчас идет формирование предложений в предвыборную программу партии. С уверенностью скажу, что та программа, с которой шла команда депутатов в 2016 году, полностью выполнена», – сказал Брынцалов.

Он уточнил, что реализация федеральных и региональных проектов удалась при активной поддержке президента и губернатора области.

«До сих пор мы остаемся единственной партией, которая берет на себя ответственность за выполнение самых сложных задач. Мы не сбавляем обороты, а двигаемся вперед», – заключил секретарь регионального отделения партии.