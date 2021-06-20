РИАМО - 20 июн. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во многих регионах страны накопилось большое количество проблем в ЖКХ — сети изношены, а местами нет нормальных очистных сооружений и канализации. Об этом сообщается на сайте Московского областного регионального отделения партии ЕР.

Путин выступил на пленарном заседании XX Съезда партии, который прошел 19 июня в Москве.

«Людям нужны комфортные условия жизни. В этой связи предлагаю, начиная со следующего года, поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения. И в качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 млрд рублей. При этом уделить особое внимание строительству современных очистных сооружений», — сказал президент.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган отметил, что тема экологии в настоящий момент является крайне актуальной как для России в целом, так и для Подмосковья в частности.

«Мы много производим, много потребляем. Отходы загрязняют воздух, воду, землю. Очистные сооружения — это не блажь, это насущная необходимость. Ведь чистые реки, озера, пруды — это то, что действительно волнует каждого. Тема очень актуальна. Мы это видим по предложениям в партийную программу, которые уже начали поступать», — сказал он.

По его словам, Подмосковью уже удалось достичь многого в данном направлении. Свыше 40 очистных сооружений построили в рамках федерального проекта по экореабилитации рек Волжского бассейна. Вдоль них живет свыше 30 млн человек, а также сосредоточено более 45% промышленности и 55% сельскохозяйственного производства.

Он подчеркнул, что строительство новых очистных сооружений по всей стране поможет сберечь водоемы, реабилитировать малые реки.

«Кроме того, дополнительные средства будут направлены на ликвидацию уже нанесенного вреда. По словам президента, на эти цели выделят 20 млрд рублей», — уточнил Коган.