РИАМО - 20 июн. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2945 человек, всего болезнь победили 1 116 739 горожан, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе было выявлено 8305 новых случаев заражения, госпитализирован 1581 Covid-пациент. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 618 заболевших.

Также за минувшие сутки в мегаполисе скончался 81 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на Covid-19. Всего в городе скончались 21 433 человека.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 1 286 570 случаев заражения.

Москвичам напомнили, что победы над пандемией можно достичь с помощью вакцинации. Бесплатную прививку от коронавируса можно сделать по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе поликлиник. Без записи вакцинироваться можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а еще в павильонах «Здоровая Москва».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>