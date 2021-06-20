РИАМО - 20 июн. В Московской области с 20 по 24 июня прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-10 градусов, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

При сильной жаре жителям региона рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры, надевать светлую воздухопроницаемую одежду (желательно хлопковую), обязательно носить головной убор. Также на жаре нельзя употреблять пиво и иные алкогольные напитки,

На солнце следует закрывать как можно больше поверхности кожи, так как обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Пешеходам посоветовали передвигаться по улице по возможности в тени.

На жаре следует обратить внимание, чтобы не было признаков теплового поражения, среди которых общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс.

Если вышеуказанные признаки есть, то следует пить воду для возмещения потери жидкости небольшими дозами (по 80-100 мл). Также при питье рекомендуется подолгу задерживать воду во рту. При тепловом ударе еще советуют охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

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