РИАМО - 20 июн. Президент России Владимир Путин отметил, что за почти 20 лет партия «Единая Россия» успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников, показала способность к обновлению и постоянному развитию. Об этом сообщается на сайте Московского областного отделения ЕР.

Он отметил, что столько лет быть самой крупной политической силой большой страны означает огромный груз ответственности.

«Это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной ее победы и разделяете то, что не получилось, ответственность за это несете. Это серьезный груз», – подчеркнул Путин на пленарном заседании XX съезда партии, который прошел 19 июня.

По его словам, работа партии, ежедневная жизнь не состоит из праздников каждый день.

«И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», – добавил глава государства.

По его словам, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию.

«В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой. Уважаемые коллеги, хочу вас за это поблагодарить», – резюмировал президент.

Секретарь подмосковных единороссов Игорь Брынцалов отметил, что Путин еще раз подчеркнул лидерские позиции «Единой России».

«Но лидерство – это не только большинство в представительных органах самоуправления, это, прежде всего, ответственность перед людьми. Сегодня в Подмосковье мы задали курс на перемены. Это наша стратегическая задача и общая цель – ощутимые перемены, которых ждут жители Московской области», – прокомментировал Брынцалов.

Он добавил, что ответственная позиция партии и выполнение обещаний – прочный фундамент для дальнейшей поддержки избирателей и действенных перемен в Подмосковье.