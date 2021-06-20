РИАМО - 20 июн. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 8305 новых случаев Сovid-19, всего за пандемию в городе выявили 1 286 570 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что только быстрая вакцинация от коронавируса и соблюдение всех необходимых санитарных требований поможет победить инфекцию.

В Москве проводится кампания по вакцинации от Сovid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и в мобильных пунктах, которые находятся в общественных местах мегаполиса. Прививку от коронавируса делают на бесплатной основе.

За сутки во всех регионах РФ подтвердили 17 611 новых случаев коронавируса, при этом 17,1% пациентов не имели проявлений заболевания. Также за сутки умерли 450 Covid-пациентов, полностью выздоровели 8629 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 5 316 826 случаев заболевания, скончался 129 361 человек, выздоровели 4 869 972 пациента.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>