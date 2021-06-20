РИАМО - 20 июн. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» опирается на тех, кто проявляет себя в реальной работе, в том числе в период пандемии: берет на себя ответственность, идет туда, где необходимо участие и помощь. Об этом сообщается на сайте Московского областного регионального отделения партии ЕР.

Путин выступил на пленарном заседании XX Съезда партии, который прошел 19 июня в Москве.

«Знаю, что многие из вас в регионах, на местах тоже подключились к волонтерскому движению и, независимо от должности, занимались, казалось бы, прозаическим делом – развозили продукты, помогали пожилым, работали в красных зонах. Эти настоящие штабы поддержки продолжают работать, что крайне важно – и сейчас. Как и то, что вы привлекаете в партию таких же неравнодушных людей. Они органично вливаются в партию, становятся ее кандидатами на выборах разных уровней», – сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что партия обязательно продолжит такую линию. Она будет укреплять свой авторитет, доверие людей и обретать новых сторонников.

«Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтерской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесах, социальной сфере и науке и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач. Потому что речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии», – подчеркнул Путин.

По мнению руководителя Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александра Толмачева, съезд показал, что партия продолжает курс на обновление рядов и привлечение тех, кто зарекомендовал себя в общественной и волонтерской работе.

«Фраза «Молодым – везде у нас дорога» стала лейтмотивом съезда. Сам президент России Владимир Путин отметил, что это одна из ключевых задач партии. Работа в данном направлении уже ведется. Мы видим, что среди участников и победителей предварительного голосования «Единой России», которые примут участие в предстоящих выборах, много новых молодых лиц, много волонтеров, много тех, кто в период пандемии не по указке, а от чистого сердца помогал представителям старшего поколения, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями», – сказал Толмачев.

По его словам, партия своим примером доказала, что в ней по-прежнему работает кадровый лифт и молодежь, которая зарекомендовала себя добрыми делами, может рассчитывать на продвижение и поддержку.