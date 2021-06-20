РИАМО - 20 июн. В честь Дня медицинского работника в Главархиве столицы подготовили новый раздел «Страницы истории московского здравоохранения» в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Считаю, что в День медика важно вспомнить о тех великих людях и тех бесценных научных открытиях, без которых невозможно было бы поднять медицину на сегодняшний уровень. Именно поэтому мы открываем новый раздел о московском здравоохранении в виртуальном музее», — сказал начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Все желающие могут узнать о развитии московского здравоохранения: как строили медицинские учреждения, боролись с эпидемиями, проводили вакцинации.

В документах, размещенных в виртуальном музее, есть истории Павловской, Голицынской, Екатерининской, Первой градской и других известных больниц столицы.

В музее представлен и недавно найденный альбом с фотографиями аптек и фармацевтов 1973 года.

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