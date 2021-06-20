РИАМО - 20 июн. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что избиратели продемонстрировали доверие к партии и процедуре проведенного предварительного голосования, сообщается на сайте Московского областного отделения ЕР.

«Масштаб проведения предварительного голосования действительно был выдающимся. Напомню, что в нем приняли участие 12 млн, из них половина выбрали форму электронного голосования. Здесь никто никого не тащит, это добровольная история», - сказал Медведев на расширенном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России».

Он добавил, что такие результаты говорят о неплохом доверии избирателей к партии и процедуре праймериз.

По его словам, основной принцип формирования списков кандидатов на выборах в Госдуму очевиден – результаты предварительного голосования.

«Это принцип незыблемости результатов голосования, кроме тех ситуаций, когда они были аннулированы и оспорены в установленном порядке», - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что списки кандидатов формируются в полном соответствии с результатами по одномандатным округами и по региональным группам.

«Это справедливо - кто сколько голосов набрал, тот такого места и заслуживает», - добавил председатель партии.

«В Московской области явка на предварительном голосовании составила свыше 700 тыс. человек. Этот результат доказывает, что праймериз – не только внутрипартийная история, это по истине общенародное голосование, которое помогает отфильтровать кандидатов и отобрать самых достойных», - уточнил руководитель Московского областного регионального отделения партии Денис Перепелицын.

Он добавил, что в Подмосковье отделение партии с успехом взяло курс на обновление.