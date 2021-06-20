РИАМО - 20 июн. Новый подземный пешеходный переход построят на пересечении Багратионовского проезда и улицы Барклая в столице, длина сооружения составит 122 м, а для маломобильных граждан установят четыре лифта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подземный пешеходный переход на пересечении Багратионовского проезда, улиц Барклая и Олеко Дундича появится в 2023 году», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время специалисты проводят демонтаж наземного перехода. Также ведутся работы о переустройству кабельных линий, тепловых сетей, дождевой канализации и перекладке инженерных коммуникаций.

Всего в Москве планируется отремонтировать 14 подземных пешеходных переходов до конца года.