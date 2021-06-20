РИАМО - 20 июн. В Москве в воскресенье ожидается повышение температуры до плюс 32 градусов, жара может побить рекорд для 20 июня, который был в 1956 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в городе будет малооблачная, сухая и очень жаркая погода.

По его словам, в мегаполисе ожидается плюс 30-32 градуса, в Подмосковье — плюс 28-33 градуса.

«Таким образом, сегодня в Москве возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет +31,3 градуса и установлен в 1956 году», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно будет выше нормы — 754 мм рт. ст.

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