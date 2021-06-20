РИАМО - 20 июн. Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 30 июня, ее покажут в эфире ряда телеканалов, сообщается на сайте Кремля.

В рамках передачи Путин ответит на вопросы, которые интересуют граждан РФ. Эфир покажут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», также трансляцию проведут радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Все желающие могут задать вопрос с помощью мобильного приложения «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Кроме того, вопросы главе государства будут принимать через сайт программы (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 04040 (только с телефонов российских операторов связи) и по телефону Единого центра обработки сообщений: 8-800-200-40-40 (бесплатно).

Задать вопрос с помощью СМС- или ММС-сообщения можно будет только на русском языке, объем написанного не должен превышать 70 знаков.

Еще вопросы президенту можно отправить с помощью соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы от граждан страны будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Из-за рубежа можно позвонить можно по следующим телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Трансляция прямого эфира с сурдопереводом будет доступна 30 июня, ее разместят на сайте программы и выпустят в эфире ОТР.