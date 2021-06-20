РИАМО - 20 июн. В настоящее время в столице ремонтируется и строится порядка миллиона квадратных метров различных медицинских объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это гигантская стройка. Это обновление старых больниц, строительство новых поликлиник», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что обновление медицинских объектов не останавливалось ни на минуту, даже в пик пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщала, что к концу 2022 года в мегаполисе планируется ввести в эксплуатацию 45 объектов здравоохранения, основная их часть возводится за счет бюджета Москвы.