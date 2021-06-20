РИАМО - 20 июн. Только быстрая вакцинация жителей столицы от коронавируса и соблюдение всех санитарных требований поможет победить инфекцию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространиться вирусу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что даже если вакцинированный человек заразиться коронавирусом, то болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные нормы и носить средства индивидуальной защиты.

Из-за роста числа заболевших Covid-19 в столице планируется в течение 2 недель увеличить число ковидных коек с 17 тыс. до 24 тыс. Кроме того, в городе откроют 2 новых обсерватора для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции.

Ранее мэр отметил, что в мегаполисе регистрируются повторные случаи заражения коронавирусом даже после вакцинации.