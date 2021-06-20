РИАМО - 20 июн. В столице фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией даже после вакцинации, на сегодняшний день в городе привились 1,5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим повторные заболевания (коронавирусом – ред.), видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что 1,5 млн москвичей уже вакцинировались от коронавируса.

«Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», - уточнил мэр.

По его словам, в настоящее время у больных обнаруживают индийский штамм инфекции.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала горожан пройти вакцинацию от Covid-19 независимо от наличия у них антител к инфекции.

В мегаполисе развернута масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Все желающие могут сделать прививку в поликлиниках города и в мобильных пунктах вакцинации. Прививку от коронавируса делают бесплатно.