РИАМО - 20 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в складском здании на Лужнецкой набережной в Москве, площадь пожара составила 500 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании на складе пиротехники по адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, поступило в 17:36 19 июня.

В 19:15 огонь локализовали, а в 21:29 пожарные ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 3 вертолета и пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

В результате данного происшествия пострадали 4 человека.