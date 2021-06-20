РИАМО - 20 июн. В воскресенье в Подмосковье и Москве температура воздуха составит плюс 26-31 градус, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет плюс 29-31, по области - плюс 26-31 градус. Западный ветер разовьет скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 30%.

В условиях мегаполиса такая погода ощущается, как «духота» и «перегрев». Также в городе сильно понижается содержание кислорода в приземном слое воздуха - оно будет ниже нормы на 15-17 единиц.

Геомагнитный фон в воскресенье в Московском регионе прогнозируется неустойчивый.