РИАМО - 19 июн. Фирма «Лидер» будет включена в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на поставку бахил в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Серебряно-Прудская центральная районная больница ранее заключила контракт с ООО «Лидер» на закупку бахил для стоматологии, но фирма нарушила условия документа.

В связи с нарушением больница расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лидер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.