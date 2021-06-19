РИАМО - 19 июн. В тушении возгорания на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве принимает участие пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев», сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Склад пиротехники загорелся днем в субботу. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и 3 вертолета. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Площадь пожара составила 500 кв. м. Возгорание локализовали. Работы по тушению огня еще продолжаются.

В результате ЧП пострадали 4 человека.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>