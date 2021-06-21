РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Ремонт дороги будут проводить в понедельник между домами №№5 и 6 на улице Куракинской в городском округе Люберцы, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

В связи с этим владельцев транспортных средств просят убрать свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

В 2021 году к ремонту на муниципальной сети запланировано 36 автомобильных дорог, 18 тротуаров. Протяженность работ составит 17,229 км, площадь – 116 993,19 кв. м.