РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Сотрудники отдела надзора за строительством №6 Главгосстройнадзора Московской области в понедельник проведут прием граждан в Подольске, сообщила пресс-служба ведомства.

Прием граждан состоится в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Подольск. Прием проведут посредством видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, 4. Время приема: с 10:00 до 13:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.