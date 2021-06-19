РИАМО - 19 июн. Фитотерапевт Дмитрий Юровский отметил, что черника, красная рябина и калина помогут поддержать функцию зрения при регулярном потреблении, сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить чернике, так как сезон созревания данной ягоды в лесах Подмосковья начнется в конце июня.

«Людям с плохим зрением можно рекомендовать чернику как дополнительный продукт питания. Можно заготовить ягоду самостоятельно: засушить ее, а затем, измельчив, добавлять в чай», — уточнил Юровский.

По его словам, рябина и калина могут войти в состав поливитаминного сбора для улучшения зрения. Такой сбор можно сделать самостоятельно. Для этого следует высушить чернику летом, а осенью к ней добавить сушеные ягоды красной рябины и калины.

Он отметил, что данный напиток поможет поддерживать функцию зрения в зимний период, когда нет возможности употреблять в пищу свежие ягоды.