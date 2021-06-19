РИАМО - 19 июн. В результате возгорания на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве пострадали 4 человека, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По поручению мэра города штаб по тушению возгорания в центре столицы возглавляет Бирюков.

«Пострадавшие есть. Это один из персонала, который здесь работает, он от госпитализации отказался. Еще два человека – пожарные - получили тепловой удар, но они от госпитализации отказались, а третий – вдохнул пары пенообразования и находится в институте Склифосовского», - сказал Бирюков.​

По адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, в субботу днем загорелся склад пиротехники. На месте ЧП ведут работу пожарно-спасательные подразделения, помогают тушить огонь 3 вертолета. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Площадь возгорания составила 500 кв. м.

По факту данного пожара городская прокуратура организовала проверку.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>