РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Жителей Подольска приглашают на ярмарку вакансий в понедельник, на ней представят свыше 100 вакантных мест, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий ООО «Домодедово Трейнинг» и ТМ «Продукты от Ермолино». На ней будут представлены более 100 вакантных мест.

Проходить ярмарка будет с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Февральская, дом 2А.