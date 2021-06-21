РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. В подмосковном Красногорске в понедельник откроют выставку, приуроченную ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр Музея Победы.

В понедельник в Красногорском филиале Музея Победы состоится открытие выставки «22 июня, ровно в 4 часа…», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Временная экспозиция расскажет, каким стал первый день войны для жителей Красногорска.

Посетители узнают, что в первые же часы войны военкоматы буквально штурмовали желающие уйти в армию, так как всерьез боялись, что эта война закончится раньше, чем они смогут попасть на фронт. Летом 1941 года ушли на фронт более 16 тыс. красногорцев, в том числе 895 коммунистов и 2,5 тыс. комсомольцев.

На выставке представят раритеты из фондов Музея Победы и Красногорского филиала. Гости увидят аттестат об окончании полного курса средней школы 1940 года, платье и туфли начала 40-х годов, фотографии учащихся 9 класса школы №3 города Красногорска 1940 года.

Начало в 14:00. Выставка будет работать до 10 октября 2021 года.