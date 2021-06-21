РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Жителей Подольска приглашают принять участие в акции «Свеча памяти» онлайн, для этого нужно в понедельник зажечь в окне свечу и выложить ее фото с хештегом в соцсетях, сообщил комитет по делам молодежи округа.

Каждый год 22 июня в рамках Общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России зажигаются свечи в ночной тишине. Акция проходит в память о тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны, вернулся домой или навсегда остался на поле боя.

В текущем году акция состоится в онлайн-формате. В понедельник в 22:00 каждый житель городского округа Подольск может принять участие в акции, выставив в окне своего дома зажженную свечу и сняв ее на смартфон. Затем необходимо опубликовать фото в соцсетях с хештегом #ПодольскПомнит.

Администрация округа предложила почтить память тех, кто погиб на полях сражений, и поблагодарить тех, кто выжил.​