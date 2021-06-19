РИАМО - 19 июн. Специалисты проверили 96 магазинов «Пятерочка» в столице на соблюдение мер безопасности по коронавирусу, нарушения выявили в 32 торговых объектах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В торговых предприятиях отсутствует разметка для соблюдения соцдистанции на полу, на улице, не контролируется соблюдение дистанцирования в торговом зале, на кассах, на входе нет контроля за наличием у посетителей масок и перчаток, не проводится термометрия покупателей.

Кроме того, сотрудники магазинов работают со спущенной маской и без перчаток, нет контроля за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей и так далее.

Еще в 2 сетевых магазинах специалисты выявили продажу хлебобулочных изделий без упаковки.

По итогам проверки один из магазинов «Пятерочка» на Большой Остроумовской улице был опечатан 18 июня.

Торговым объектам за данные нарушения может грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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