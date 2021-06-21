РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В двух домах подмосковного Подольска в понедельник промоют внутриквартальные сети водоснабжения, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

С 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по двум адресам: улица Профсоюзная, дом 4 и дом 4, корпус 2.

После проведения работ могут кратковременно появляться примеси в воде. Перед жителями извинились за доставленные неудобства.